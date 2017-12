L'hôtel comme espace de travail pour les voyageurs d'affaires

démontre sa compréhension des enjeux du voyage d’affaires

Après avoir bousculé les codes de l’hôtellerie en démocratisant l’hôtel en journée, Dayuse.com consolide sa stratégie de développement auprès des voyageurs d’affaires avec Dayuse Ready For Business . La solution de réservation se veut sur-mesure pour les voyageurs d’affaires en leur apportant une solution avec des espaces de travail sécurisés et équipés pour quelques heures : un bureau temporaire, du calme et de l’élégance pour un meeting important ou juste pour une sieste réparatrice.Cette cible représente près de 30% de la clientèle de Dayuse.com et comprend aussi bien des travailleurs nomades que des voyageurs d’affaires fréquents. Cette solution répond directement au dernier rapport publié par GBTA et Sabre, intitulé The Benefits of TravelerCentric Journeys . Les aspects les plus éprouvants rencontrés par les voyageurs sont les temps de transit (61%), les escales (48%) et l’environnement de travail (41%). Les heures perdues durant une escale, entre deux rendez-vous, lors d’une arrivée trop matinale ou d’un départ trop tardif nuisent non seulement au bien-être et la satisfaction des employés mais également à leur productivité. En garantissant des prix réduits, une complète flexibilité de réservation et d’annulation, annonce qu'elle "".