L'hôtellerie française a poursuivi sur sa bonne lancée en novembre

Paris et sa région se montrent particulièrement dynamiques avec des RevPAR respectivement en hausse de +13,3% et 18% ainsi que des taux d'occupation en progression de +4,9% et +7,9%. Cette zone a été entre autres portée par le salon international des innovations pour le bâtiment et l'architecture, événement bisannuel (Batimat) et la plus grande manifestation dédiée aux jeux vidéo en France (Paris Games week). Le prix moyen parisien est de 149,6€ (+6,2%) tandis que le Francilien est de 78,7€ (+5,1%).



La province enregistre également de belles performances. Toutes les régions affichent des hausses, et plus particulièrement le Sud-Est avec un RevPAR en croissance de 10,7% et une progression du TO de 4,9% ou encore le Nord-Ouest avec un RevPAR en augmentation de 10% et un TO en hausse de 4%. Le prix moyen global en province est de 70,5€ (+1,6%).



Globalement en France, le RevPAR réalise une forte progression de 11.7%. Chaque catégorie de l'hôtellerie de chaînes affiche une croissance à deux chiffres. Les taux d'occupation augmentent de 4.8 points sur l'ensemble des segments tandis que les prix moyens par chambre connaissent une hausse de 3.6%.



La catégorie haut de gamme réalise la plus grande progression avec une hausse du RevPAR de 12.2%. Ce résultat est dû principalement à une augmentation de 5.5 points du taux d'occupation passant de 62.4% à 67.9% entre novembre 2016 et novembre 2017 et secondairement à une augmentation du prix moyen par chambre de 3.1%, passant de 168€ à 179,3€ sur la période.