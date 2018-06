L’hôtellerie française se montre plutôt stable en avril

Si les établissements français ont enregistré un manque à gagner de 100 millions d'euros entre avril et mai à cause des grèves, le secteur a montré une certaine résistance pendant le premier mois du mouvement.Après des indicateurs au vert sur les mois de février (+8,0% au RevPAR) et mars (+6,8% au RevPAR), l’hôtellerie française reste dans la tendance avec un RevPAR à +7,1% au mois d'avril.Toutefois, l'Observatoire des performances hôtelières UMIH – OlaKala_destination remarque que cette hausse cache en réalité une inégalité dans la progression des deux indicateurs : le taux d’occupation a augmenté de +0,2 point seulement tandis quedans l’hôtellerie française de chaînes et indépendants.Au global, le segment super-économique semble avoir le plus souffert de ce premier mois de grève. Même s’il réalise une progression de RevPAR de +3,3%, cela est dû uniquement à la hausse des prix de +5,3% qui tente de compenser la baisse de -1,3 point au taux d’occupation. Les segments supérieurs affichent une progression significative du RevPAR.