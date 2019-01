L'offre Hop! et Ouibus disponible 48h avant départ

Après son annonce :www.deplacementspros.com/Hop-etoffe-son-offre-a-l-aeroport-Lyon-Saint-Exupery_a51313.html en décembre 2018, la nouvelle offre Air France, qui combine aérien et bus, est disponible au départ et vers Grenoble, Saint-Etienne, Saint Chamond, Chambéry et Vienne, depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.Les réservations seront désormais ouvertes jusqu'à 48h avant le départ, contre 72h, sur le site officiel de la compagnie aérienne et ses différents canaux de vente. Pour rappel, cette offre multimodale était une première pour l'aéroport de Lyon et faisait partie des grandes annonces de Hop! en fin d'année.