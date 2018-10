L'offres séminaires d' Azureva en hausse de 32%

Labellisée en 2016, l’offre séminaires Azureva regroupe 13 établissements situés au cœur des régions de France, réunissant à la fois espaces de travail et détente pour des événements professionnels productifs et réussis. Les efforts effectués pour se renouveler portent également ses fruits sur ce segment en forte expansion.



Alliant expertise loisirs et équipements professionnels adaptés, Azureva apporte une réponse personnalisée aux besoins des entreprises qui souhaitent réunir, mobiliser ou récompenser leurs clients, fournisseurs ou collaborateurs.



L’offre séminaires Azureva regroupe les services suivants : des salles modulables pouvant réunir de 10 à 400 personnes, équipées de matériel professionnel et technique de haute qualité (vidéoprojecteur, paperboard, wifi, micro, sonorisation, éclairage…) ; de nombreuses chambres individuelles pour accueillir les participants ; du personnel dédié à l’évènement ainsi qu'un service de restauration qui s'adapte à toutes les situations.



Voici la liste des lieux équipés pour recevoir les entreprises : Arêches-Beaufort, Bussang, Cap d’Agde, Fournols d’Auvergne, Fréjus, Hendaye, Lacanau, La Clusaz "Les Confins", La Londe-les-Maures, Les Karellis, Pornichet-Baie de La Baule, Ronce-les-Bains et Sainte Montaine (spécialisé zen et confiance en soi).