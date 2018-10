L'ouragan Willa, rétrogradé en catégorie 4, s'approche du Mexique

"Willa est un ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux ", a averti l'institut météorologique américain.



Willa, qui se déplaçait à la vitesse de 13 km/heure, devrait accélérer pour toucher les côtes mexicaines "dans l'après-midi ou la nuit de mardi", a-t-il ajouté.



Dans les zones côtières des trois Etats de Sinaloa, Jalisco et Nayarit, les écoles ont été fermées lundi et des messages de prévention étaient transmis à la population.



Le gouverneur du Jalisco a ordonné l'évacuation des hôtels de la station balnéaire de Puerto Vallarta, très appréciée notamment des touristes nord-américains. L'ouragan pourrait être "très destructeur".



Les autorités mexicaines surveillaient également la progression de la tempête tropicale Vicente. Lundi, elle se trouvait à 280 km au sud d'Acapulco, dans l'Etat du Guerrero (sud), et devrait également toucher la côte mardi.