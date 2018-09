L'ouverture du troisième aéroport d'Istanbul retardée

Officiellement, aucun responsable concerné de près ou de loin par la construction de ce nouvel aéroport n'avouera le moindre retard. Même si les travaux sont terminés à 95%, il apparaît évident que ce nouvel équipement ne pourra jamais remplir les objectifs affichés dès la fin du mois prochain. On parle ici de 90 millions de passagers par an à l'ouverture, puis une montée en puissance jusqu'à 200 millions de passagers par an au cours des 10 prochaines années. Il y aura 2 pistes au démarrage, mais 4 pistes supplémentaires sont déjà prévues.



Les autorités maintiennent la date de lancement avec une exploitation qui sera symbolique pendant de longues semaines, de l'ordre de 20 à 30 vols par jour. Il suffit d'ailleurs, pour le confirmer, de tenter d'acheter un billet d'avion datant d'après le 29 octobre, car l'aéroport Atatürk, qui doit être fermé quand le troisième aéroport sera pleinement opérationnel, apparaît toujours comme terminal d'arrivée et de départ. Donc pas de nouvel aéroport en vue à la date prévue.



En attendant l'ouverture de l'aéroport Erdogan, modestement baptisé par le Président Erdogan lui-même, on vient d'apprendre que les responsables aéroportuaires allaient faire la part belle à Turkish Airlines en lui attribuant 43 de ses 77 portes et 15 des 28 carrousels à bagages. "Il est de notre devoir de soutenir la compagnie " a expliqué l'un des responsables du nouvel équipement.