LAX a automatisé le contrôle des bagages à main

Le Tom Bradley International Terminal de l'aéroport de Los Angeles vient d'installer les deux dernières lignes automatisées des contrôles des bagages cabine (ASL) prévues par le projet de modernisation des check-points, lancé en juillet 2017. Ainsi l'édifice propose désormais 14 files automatisées aux contrôles des bagages. Elles permettent à 5 voyageurs de placer simultanément leurs objets dans des bacs. Par ailleurs, ils n'ont pas besoin d'attendre que la première personne ait fini le processus pour faire scanner leurs biens. Les passagers gagnent ainsi du temps et peuvent passer sous les portiques plus rapidement. De plus les casiers sont 25% plus grands que les modèles standards.



Deux autres lignes ont été modernisées tout en gardant le système de contrôle traditionnel. Elles traiteront les valises aux formats ou tailles non-standards qui ne peuvent être traiter par le nouveau dispositif.



En comptabilisant les terminaux 2,4 et 7, la plate-forme dispose au total de 27 contrôles ASL. Trois nouvelles doivent être installés dans le Terminal 3 cette année.