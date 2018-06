LOT lancera un vol Varsovie – London City en janvier

La LOT se pose déjà à Londres Heathrow mais ajoutera une corde à son arc en janvier prochain, en proposant aux voyageurs d'affaires de relier London City à Varsovie. La compagnie assurera 2 vols quotidiens du lundi au vendredi et une seule fréquence pendant le week-end sur la plate-forme au cœur de la City. Afin d'assurer cette nouvelle route, le transporteur polonais a pris en leasing 4 nouveaux Embraer 190 configurés avec 106 sièges.



L'avion décollera de son hub à 7h15 tous les jours sauf le dimanche pour se poser à 9h00 à London City. Il remettra le cap sur Varsovie à 9h30 où il atterrira à 13h00.

La deuxième fréquence proposera un départ de Pologne à 16h15 tous les jours sauf le samedi et un décollage du Royaume-Uni à 18h30.



Par ailleurs, la nouvelle route offrira au départ de Varsovie des correspondances vers d'autres destinations de LOT comme Singapour, Tokyo, Séoul, Pékin et Astana.



La compagnie continuera à assurer jusqu'à 3 vols quotidiens entre Londres Heathrow et Varsovie.