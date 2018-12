LVMH acquiert le groupe Belmond

Le groupe de Bernard Arnault a conclu un accord pour le rachat des hôtels haut de gamme Belmond. L'objectif : renforcer sa présence dans le secteur de l'hôtellerie de luxe. "LVMH acquerra Belmond pour un prix de 25 dollars en numéraire par action" , précise un communiqué. Au total, le prix de rachat s'élève à 3,2 milliards de dollars.





Le groupe Belmond est présent dans 24 pays et détient ou exploite 46 hôtels, trains et croisières fluviales. En 2018, le CA enregistré était de 572 millions de dollars. "L'acquisition de Belmond, parfaitement complémentaire de nos maisons Cheval Blanc et des activités hôtelières de Bulgari, renforcera significativement la présence du groupe LVMH dans l'univers de l'hôtellerie d'exception" , déclare Bernard Arnault, PDG de LVMH.