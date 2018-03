La Business du B787 de Thaï Airways n'est pas faite pour les passagers en surpoids

Thai Aiways ne permet pas aux passagers dont le tour de taille dépasse 142 cm de voyager dans la classe Business de ses B787. Il ne s'agit pas là d'une décision reposant sur une discrimination esthétique mais sur des questions de sécurité.



La compagnie qui était accusée par la presse locale d'interdire "aux gros de voler sur ses Dreamliner" , a expliqué que le nouveau siège était équipé d'une ceinture avec airbags. Ce dispositif ne peut pas accueillir les voyageurs dont le tour de taille dépasse 142 cm. De plus, il est également impossible d'y utiliser les rallonges parfois proposées par les compagnies.



Ainsi outre les personnes en surpoids, la compagnie ne peut pas non plus accueillir dans sa classe business les parents volant avec un enfant sur les genoux.