La CGT RATP appelle à la grève ces 19 et 20 avril

Souffler sur les braises semble être la stratégie de la CGT qui, parallèlement au mouvement d'Air France et de la SNCF, appelle l’ensemble des agents de la RATP " à se mobiliser " les jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018. Les voyageurs d'affaires devront s'organiser pour leurs déplacements professionnels dans la capitale.



Un rassemblement est organisé jeudi 19 avril au siège de la RATP " à partir de 10h30 et à participer à la manifestation régionale qui sera organisée à partir de 14h devant la gare Montparnasse ". Selon le communiqué, " des Assemblées générales seront organisées les 19 et 20 avril pour que les agents puissent décider collectivement des suites à donner au mouvement social ".