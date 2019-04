La CGT annonce une grève SNCF le 4 juin 2019

Avec une entrée en vigueur prévue pour fin 2019, la nouvelle réforme ferroviaire n'en finit plus de faire des émules. « À l’appui de la réforme imposée en 2018 aux cheminots et aux usagers, la direction de la SNCF, son président en tête, casse le service public, détruit et précarise massivement l’emploi et détériore les conditions de travail des cheminots », déclare le syndicat sur son site Internet.



Les cheminots sont donc invités à manifester à Paris le 4 juin. D'autres syndicats pourraient prendre part au mouvement.