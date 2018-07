La CGT cheminots annonce des grèves en juillet, en août puis à la rentrée

Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, était invité sur CNEWS ce lundi matin. Il a annoncé que la CGT prévoyait d'organiser une nouvelle grève à la SNCF, le 19 juillet, d'autres en août et «probablement» à la rentrée.

« On l'annoncera au fur et à mesure », a-t-il expliqué au sujet des grèves prévues après celles du 19 juillet. Le mouvement de grève n'aura « pas de point final tant qu'on n'a pas les garanties qu'on a demandées » de la part du gouvernement, a expliqué le leader syndical.



Il a dénoncé « la responsabilité du gouvernement » qui reste « absolument intraitable » notamment sur la question du statut des cheminots.