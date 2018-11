La Chine a baissé les prix des visas en urgence

Les autorités chinoises ont baissé les frais supplémentaires de visa express s’obtenant en 48h, et les urgents, édités en 24h. Ils sont désormais de 21 et 31 euros par personne contre respectivement 25 et 35 euros auparavant.



Ainsi pour un visa réclamé en 48h, le voyageur déboursera 171,00€. Cela correspondant aux : frais consulaires 81,00€ (soit le prix visa entrée simple et du supplément express) + frais de service du Centre de visa 90,00€.



Pour un visa demandé en 24h, le prix s’élève à 193,00€ : frais consulaires 91,00€ (soit le prix visa entrée simple et du supplément urgent) + frais de service du Centre de visa 102,00€.



De nouveaux centres de visa chinois en France

China Bridge, société qui gère les Centres de visa chinois en France, a ouvert deux nouvelles antennes en province le mois dernier. Déjà présente à Paris et Marseille, elle est désormais également à Lyon et Strasbourg.



Lyon (ouvert depuis le 26 Octobre 2018): 27 Rue de la Villette, 69003 Lyon. Ouvert du Lundi au Vendredi; dépôts des dossiers de 9h00 à 15h00 – retrait des passeports de 9h00 à 16h00



Strasbourg (ouvert depuis le 23 Octobre 2018): 19 Rue du Fossé des Treize 67000 Strasbourg. Ouvert du Lundi au Vendredi; dépôts des dossiers de 9h00 à 15h00; retrait des passeports de 9h00 à 16h00