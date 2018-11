La Chine optimise le processus d'immigration pour les voyageurs en transit sans visa à Shanghai

Pour qui ?

Les ressortissants des 53 pays sont éligibles à une arrivée en Chine, sans visa, dans le cadre d’un transit d’une durée maximale de 144h:

Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie, Brésil, Brunei, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Macédoine, Monaco, Monténégro, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Russie, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, (République) Tchèque et Ukraine.



Comment ?

Des provinces et municipalités permettent une arrivée et un départ de Chine, sans visa, dans le cadre d’un transit d’une durée maximale de 144h:

Shanghai – Jiangsu – Zhejiang:

- Aéroport International de Shanghai Pudong,

- Aéroport International de Shanghai Hongqiao,

- Terminal International de croisière du port de Shanghai,

- Terminal International de croisière du port de Shanghai Wusongkou,

- Gare de Shanghai,

- Aéroport International de Nanjing Lukou,

- Aéroport International de Hangzhou Xiaoshan.

Le voyageur doit rester dans l’enceinte administrative de la municipalité de Shanghai, de la province du Jiangsu et de la province du Zheijiang.



Beijing – Tianjin – Hebei:

- Aéroport International de Beijing Capital,

- Aéroport International de Tianjin Binhai,

- Terminal International de croisière de Tianjin,

- Aéroport International de Shijiazhuang Zhengding,

- Port de commerce de Qinhuangdao,

- Gare de Beijing West.

Le voyageur doit rester dans l’enceinte administrative de la municipalité de Beijing, de la municipalité de Tianjin et de la province du Hebei.



Liaoning:

- Aéroport International de Shenyang Taoxian,

- Aéroport International de Dalian Zhoushuizi.

Le voyageur doit rester dans l’enceinte administrative de la province de Liaoning.



Afin d’être éligible à cette politique d’exemption de visa, le voyageur doit être en possession d’un passeport, ou d’un autre document de voyage, en cours de validité, d’un titre de transport aérien, maritime ou terrestre avec un siège confirmé vers un pays (ou région) tiers dont le départ est prévu dans les 144h suivant l’arrivée en Chine et disposer, si nécessaire, d’un visa ou d’un passeport en cours de validité pour le pays de destination finale (qui ne peut être la Chine mais autorisé pour Hong-Kong et Macao).