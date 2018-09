La Chine toujours plus gourmande en avions

Les besoins d'un pays comme la Chine déséquilibre quelque peu l'industrie mondiale en terme d'aérien. Avions pilotes, PNC, sa croissance permet aux compagnies européennes d'y trouver des lignes rentables mais les besoins techniques de Pékin pompent aussi leur oxygène. Les chiffres de l'avionneur américain Boeing ne risque pas de les rassurer : le constructeur aéronautique estime que pour répondre à l’essor du trafic aérien local et à l’international, il devrait vendre environ 7.690 appareils d’ici 2038. Ce chiffre est supérieur de 6,2%, face aux estimations de 2017, tablant sur l’achat de 7.240 avions. La différence est en grande partie liée à l'essor de la Chine qui aura besoin, à elle seule de 6.810 avions commerciaux d’ici 2035, selon Boeing.



La compagnie américaine table sur cette croissance en raison de l’essor de la classe moyenne et de l’explosion du commerce en ligne. 75% de ces nouveaux avions seront des mono-couloirs, d’une valeur marchande cumulée de 902 milliards d’euros, entre 2016 et 2035, d’après Boeing.