La Compagnie présente la cabine de ses A321neo

La nouvelle cabine de l'A321neo de La Compagnie sera équipée de 76 fauteuils BE Aerospace Diamond parfaitement plats en configuration 2x2. Larges de 50cm, les sièges-lits feront 1,92m de long une fois dépliés. Pour un plus grand confort, les passagers auront aussi à leur disposition un surmatelas épais et moelleux.



Côté divertissement le transporteur 100% business proposera à ses clients un large choix de films et de musique sur des écrans tactiles fixes de 15,7 pouces alimentés par le système Rave de Zodiac Inflight Innovations. Des casques anti-bruits seront aussi disponibles.



Par ailleurs, tous les voyageurs pourront se connecter en illimité à l’Internet haut débit (4G+) fourni par Viasat.



Dans l’assiette, La Compagnie troque son plateau repas pour des menus de saison en 3 services élaborés par Christophe Langrée et de jeunes Chefs consultants.



“Notre mission de démocratisation de la classe affaires se poursuit et s’accélère. Avec nos A321neo nous offrirons à nos passagers le meilleur de la classe affaires et ce, toujours au meilleur prix : c’est dans notre ADN” , assure Jean Charles Périno, Directeur Commercial et Marketing de La Compagnie.



Les 2 Airbus A321neo de La Compagnie entreront en service en Avril et Septembre 2019 sur la ligne Paris-New York.