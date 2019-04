La Compagnie remporte le travellers' choice speciality airline pour la zone Europe.

La Compagnie réinvente la Classe Affaires depuis 2014, proposant jusqu’à trois vols quotidiens exclusivement en classe affaires (74 ou 76 sièges) à destination de New York (au départ de Paris et de Nice dès le mois de mai 2019) à des prix de 30 à 50 % inférieurs à ceux de la concurrence pour séduire et satisfaire une clientèle exigeante à la recherche d’une expérience différente.



« C’est une formidable nouvelle pour tous nos clients qui nous font confiance depuis bientôt 5 ans et pour toutes les équipes de La Compagnie qui chaque jour, sur chaque vol, délivrent notre service Classe Affaires entre Paris et New York ! Recevoir un Travellers’ Choice award 2019 décerné par la communauté TripAdvisor, dans la catégorie Speciality Airline - Europe est pour nous une énorme marque de confiance de leur part » déclare Jean-Charles Perino, Directeur Marketing et Ventes et Co-fondateur La Compagnie. « Dans quelques semaines, nous allons encore plus loin dans la satisfaction clients avec le lancement de nos Airbus 321neo le 6 juin 2019, qui va enrichir l’offre Classe Affaires entre Paris et New York : une cabine avec uniquement 76 lits parfaitement plats, un avion 100% connecté avec accès internet haut débit pour tous, un système de divertissement de dernière génération et toujours la marque de fabrique de La Compagnie : la Classe Affaires au meilleur prix. »