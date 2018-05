La Corée du Nord veut ouvrir de nouvelles lignes internationales

La Corée du Nord aurait approché l'OACI pour lui faire part de sa volonté d'ouvrir de nouvelles liaisons aériennes internationales. Un responsable de l'organisme international dépendant des Nations Unies a expliqué au quotidien sud-coréen Dong-A Ilbo " La Corée du Nord a demandé l'ouverture de routes aériennes qui permettraient de voyager vers plusieurs régions" , précisant ensuite : " Nous avons besoins de la coopération de nos pays membres d'Asie Pacifique et des régions européennes et nord-atlantique".



Pour le moment, l'OACI n'a pas indiqué les détails des lignes souhaitées par la Corée du Nord. Seule précision donnée par les autorités : le gouvernement sud-coréen a été consulté sur ce dossier. Le Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a confirmé étudier les demandes effectuées par son voisin car les routes envisagées passeraient par l'espace aérien sud-coréen.



De son côté, le régime de Kim Jong-un se dit prêt à ouvrir sa région d'information de vol (FIR) - espace aérien à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés – à la Corée du Sud.



Cette avancée dans les relations entre les deux pays permettrait aux compagnies aériennes de Séoul d'économiser 16 milliards de won par an (12,40 millions d'euros). En effet, elles sont actuellement obligées de faire des détours pour les dessertes de la Russie ou des USA afin d'éviter l'espace aérien nord coréen.