La DGAC analyse les transporteurs low costs long-courrier

Au début des années 2000, la France a vu l’apparition des transporteurs à bas coûts (TBC) court et moyen-courriers. L’irruption de ces nouveaux acteurs aériens et l’absence de définition règlementaire du TBC avaient conduit le service des études économiques de la DTA à créer un outil d’analyse multicritères pour "qualifier" ou non les transporteurs aériens potentiellement concernés de "transporteur à bas coûts". L’apparition récente en France de transporteurs se présentant comme TBC long-courrier a incité la DGAC à mettre en place une démarche similaire, c'est cet outil que vous trouverez en pièce jointe.