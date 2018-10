La FAA va réglementer la taille des sièges

Bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires. Ce nouveau texte de loi qui cadre les programmes et les missions de la FAA pour les 5 années à venir, ordonne à l'agence américaine de réglementer la taille des sièges d'avion. Elle a ainsi un an pour définir la largeur du fauteuil et l'espace entre deux rangées miniums.Si la nouvelle loi, votée par les sénateurs américains en septembre dernier, ne s'est pas penchée sur la grille tarifaire des surcharges , elle renforce la protection des consommateurs sur d'autres points.Par exemple, les compagnies ne peuvent plus débarquer un passager installé à bord d'un avion en cas de vol surbooké. Elles auront aussi l'obligation de rembourser aux clients les services qu'ils ont payés mais dont ils n'ont pas bénéficié pendant leur voyage.Le texte confirme également l'interdiction de téléphoner ou d'utiliser une e-cigarette pendant un vol.