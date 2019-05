La FNTV mise sur les Nouvelles Mobilités

Le marché du transport évolue et les acteurs l'ont bien compris. La FNTV créer donc une entité dédiée aux nouvelles mobilités. L'objectif : accueillir des plates-formes de mobilité et des entreprises offrant des services en lien ou complémentaires avec le transport routier de voyageurs.



Trois opérateurs de covoiturage ont par ailleurs rejoint le mouvement dont BlaBlacCar, Ecov et Klaxit. La FNTV Nouvelles Mobilités intègre également FlixBus, Eurolines ou bien encore Ouibus. Cette structure permettra de :

– réfléchir aux complémentarités entre le transport routier de voyageurs et les nouvelles mobilités et à leur traduction concrète et opérationnelle en termes d’offres de services intégrés ;

– proposer des solutions innovantes de mobilité au niveau local pour les territoires périurbains et les zones peu denses ;

– participer aux travaux techniques de la FNTV sur les différentes dimensions de leurs métiers : juridique, réglementaire, économique, numérique et prospective.