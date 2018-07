La Feria du cheval aux Saintes Maries de la Mer

Depuis plus de vingt ans, les Saintes-Maries-de-la Mer, capitale de la Camargue, proposent chaque été autour du 14 juillet la Feria du cheval. C’est un fait : le cheval Camargue, qui souffle en 2018 les 50 ans de la race, est indissociable de l’identité locale, tout comme le taureau, le riz ou encore la culture gitane. Pendant quatre jours, spectacles équestres, danses, projections de films, bodegas, dédicaces et multiples autres animations vont faire vibrer les visiteurs au pas des chevaux.Une manifestation culturelle haute en couleurs qui accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Pour en découvrir le programme en détail et préparer votre séjour, le site des Saintes Maries de la Mer vous apporte toutes les précisions nécessaires.