La Gare du Nord paralysée ce vendredi

Les voyageurs devront prendre leur mal en patience pour ceux ayant des trains ou correspondances à la Gare du Nord. La panne touche l'ensemble du trafic ferroviaire dont les TGV, Thalys, Eurostar, TER et RER.



Le trafic Eurostar est lui fortement perturbé et des retards allant jusqu'à 2h30 sont annoncés. Certains trains sont d'ores et déjà annulés et la compagnie conseille de reporter le voyage dans la mesure du possible.