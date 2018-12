La PAF en grève, de longues files d'attente à Roissy et Orly

Paris Aéroport prévient sur son site internet et son compte Twitter "en raison d'in mouvement social des fonctionnaires de police aux frontières, les temps d'attente au contrôles aux frontières peuvent être fortement allongés".



Les fonctionnaires de la police aux frontières ont entamé une grève du zèle ce 19 décembre 2018 pour protester contre le manque d'effectif.



Interrogé par l'AFP, Mathieu Raël, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance pour Roissy et Le Bourget, a expliqué "Nous voulons montrer que nous ne pouvons pas faire notre travail comme nous le devrions en période d'attentat, avec un contrôle scrupuleux des passeports, des fichiers, etc."