La Poste se pose à Orly et Roissy

Lors de son installation sur Roissy et Orly, la Poste a repensé son offre de services pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs transitant par les aéroports.



Elle a ainsi donné une grande place au libre-service avec l’accès 24h/24 aux automates permettant aux passagers, au départ ou à l'arrivée, de réaliser plusieurs opérations en toute autonomie : affranchissement, dépose du courrier simple ou recommandé, achat des prêts à poster, des emballages colissimo et des timbres, réexpédition, dépôt de chèque et distributeur d'argent (à Paris-Orly).



Pratique pour les voyageurs d'affaires, elle propose un espace privatif de travail ou de réunion à louer à la demande.



D'autres services ont été mis en place comme la possibilité d’imprimer une carte postale à la borne Peeksprint à partir d’une photo personnelle, la vente d’objets iconiques de la Poste ou encore un espace consacré à la téléphonie mobile permettant de louer des boitiers Wifi (Bienvenue Wifi) et des smartphones (Insid’r), de bénéficier des offres de la Poste Mobile, d'acheter des accessoires de téléphonie "The Kase", des objets connectés pour la maison ou encore de profiter d'un service de gardiennage de clés.



Un écran digital interactif permet également d’avoir accès à des offres dématérialisées du Groupe La Poste telles que :

• la commande de timbres personnalisés

• l'accès au portail "Côté Pro" de gestion quotidienne de l’activité d’une entreprise

• l'accès au coffre-fort électronique Digiposte



Infos pratiques

A Paris-Orly

Terminal Ouest, niveau Arrivée



A Paris-Charles de Gaulle

Au-dessus de la gare TGV



Horaires d’ouverture des 2 bureaux de poste : 6j/7 de de 8h30 à 18h