La RATP propose des vélos aux voyageurs du tramway

A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité durable, du 17 septembre jusqu’au 14 octobre, la RATP propose à ses voyageurs du tramway T3a (sud de Paris) de compléter leur trajet grâce à l’offre de vélos ofo, une entreprise chinoise spécialiste du vélo partagé et sans borne.



Plusieurs dizaines de vélos jaunes ofo seront répartis à proximité immédiate de six stations du tramway T3a – Porte d’Italie, Cité Universitaire, Porte d’Orléans, Porte de Vanves, Porte de Versailles et Balard – pour permettre aux voyageurs de compléter leur trajet.



La location des vélos s’effectuera via l’application mobile ofo. A l’aide de leur smartphone, les voyageurs scanneront un vélo pour débuter leur trajet et le verrouilleront une fois arrivés à destination.