La Région Occitanie va exploiter les aéroports de Perpignan et Carcassonne

Aucune des propositions des opérateurs privés pour la concession des aéroports de Carcassonne et de Perpignan (exploités par Transdev) n’a satisfait le conseil régional qui a donc décidé de reprendre le contrôle de ces deux infrastructures. Pour assurer le fonctionnement public des deux aéroports, la Région a créé une société publique locale régionale qui sera opérationnelle dès le 1er janvier 2020. Cette société publique locale constitue ainsi une alternative pour continuer l’exploitation. "Nous sommes les premiers, dans le domaine aéroportuaire, à créer une telle société", assure Vincent Garel, conseiller régional délégué aux transports. L'aéroport de Carcassonne a accueilli 375.400 passagers en 2018 (lignes 100% Ryanair), en 25e position au classement des aéroports français, mais avec un trafic en baisse de 5,8% sur un an. L'aéroport de Perpignan-Rivesaltes a vu transiter 463.235 passagers en 2018, soit un gain de 12,9% sur un an. Il se classe en 22e position au niveau national.