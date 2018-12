La Réunion est reliée au Sud de Madagascar

Le premier vol des compagnies partenaires Air Austral et Air Madagascar à destination de Fort Dauphin et de Tuléar s’est envolé le lundi 3 décembre 2018. La liaison bihebdomadaire, commercialisée en partage de code, sera opérée conjointement au moyen des Boeing 737-8 des deux transporteurs



"Les compagnies partenaires, resserrent encore leurs liens et créent une passerelle aérienne inédite, entre le Sud Malgache et l’île de La Réunion. Par la mise en place réciproque de cette nouvelle desserte, Air Austral et Air Madagascar viennent consolider leur position dans l’Océan Indien et renforcer leur Pavillon respectif" , explique le communiqué.



Le billet aller-retour entre La Réunion <> Fort Dauphin <> Tuléar

est proposé à partir de 299€ TTC