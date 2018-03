La Réunion pourrait accueillir une compagnie allemande

"La direction de l'État compétente n'a pas formulé de restriction sur leur arrivée. C'est donc une opportunité qui bénéficierait au tourisme et qu'il faut considérer sérieusement".

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, a confirmé au sitre d'actualité réunionais Clicanoo que le gestionnaire de l'aéroport Roland-Garros avait eu des échanges avec les compagnies allemandes Lufthansa et Condor. Il a précisé :L'ouverture de nouvelles liaisons entre la Réunion et des pays asiatiques comme l'Inde et la Chine sont d'autres pistes de développement pour le département.L'interview complet est disponible sur cette page.