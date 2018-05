La SNCB menacée par plusieurs jours de grève

Selon le journal belge l'Echo , Metisp-Protect - le nouveau syndicat agréé à la SNCB - a prévu de déposer un préavis de grève pour plusieurs jours et étalé sur plusieurs semaines, ce mercredi 9 mai 2018.L'organisation appelle les personnels roulants (conducteurs et accompagnateurs de train) entre autres à dénoncer le manque d'effectifs et réclamer des hausses salariales.Le préavis devrait s'étendre du 28 mai au 29 juin, avec des actions spécifiques prévues les 28 et 29 ainsi que du 4 au 6, du 13 au 15 et du 18 au 19 juin.