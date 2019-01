La SNCB modifie ses prix le 1er février

Le prix des billets standard et week-end va diminuer en moyenne de 1,89% le 1er février 2019. La SNCB précise que "les voyageurs paieront également moins cher pour des billets en 1ère classe".



En revanche, les voyageurs d'affaires belges vont devoir ouvrir leur porte-monnaie s'ils se rendent au bureau en train. Le montant des abonnements domicile-travail - dont l'évolution repose partiellement sur l’indice santé (1,64%) - va grimper en moyenne de 1,18%. Les autres produits de la compagnie ferroviaire belge afficheront pour leur part une hausse de 0,29%.



Du côté des transports en commun, les titres de transport du TEC et du Stib seront stables en 2019.



Des pass digitaux en juillet

La compagnie ferroviaire a aussi décidé de proposer trois produits en version digitale à compter du 1er juillet 2019 : le Rail Pass (trajet libre), le Go Pass 10 (trajet libre pour les jeunes jusqu’à 26 ans) et la Key Card (pour les courtes distances au sein d’une zone).

Une version papier reste prévue pour le Rail Pass et la Key Card, tandis que le Go Pass 10 deviendra lui exclusivement digital en juillet prochain.



L'entreprise ajoute "La SNCB fait le choix de stimuler pleinement les ventes numériques: le client achète son billet où et quand il le souhaite et le valide avant de monter à bord. Ces Pass resteront non nominatifs et leur durée de validité ne changera pas".