La SNCB sanctionne des agents en retard à cause... de ses trains

Auparavant, on validait les retards de trains et l'agent, au-delà de dix minutes de retard, recevait une compensation. Tout ça a été supprimé ! Ce qui est inacceptable, pour nous. A partir du moment où il y a une certaine tolérance, on peut admettre ce changement de réglementation mais si on recommence à punir les agents… cela devient indécent !".

Plusieurs agents de Liège viennent d'être sanctionnés par la SNCB car ils ont plusieurs fois pris leur service à Bruxelles en retard. Ces employés de Sécurail, branche sécurité de la compagnie ferroviaire belge, doivent embaucher à 6h00, arrivent normalement dans la capitale belge par le train de 6h03. Si ces quelques minutes de retard étaient jusque-là tolérées, l'entreprise a décidé de sévir car la ponctualité des employés empire... en raison des retards de la rame, de plus en plus importants et fréquents.Les syndicats contestent ainsi les réprimandes reçues. Philippe Dubois de la CGSP cheminots a expliqué à la RTBF : "La SNCB a pour sa part indiqué qu'il n'y avait pas de retard toléré au sein de l'entreprise. Les salariés doivent arriver à l'heure ou demander à commencer plus tard. La compagnie ferroviaire belge n'assurant pas de Liège-Bruxelles plus tôt le matin, les employés-navetteurs ne souhaitant pas changer d'horaires n'ont qu'une seule solution : prendre leur voiture.