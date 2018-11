La SNCF améliore son information voyageurs

Dans le cadre de son programme pour améliorer l’information voyageurs, la SNCF vient de centraliser ses différentes bases de données. Au total, ce sont 18 médias digitaux (applications mobiles, sites OUI.sncf, Ouigo, portail Wi-Fi du train..) qui sont désormais connectés. L’objectif de cette opération : regrouper toutes les données sur un seul et même support afin d’éviter de donner des informations contradictoires et personnaliser les messages pour les voyageurs. La SNCF travaille également à gagner en réactivité en cas de retard d’un train ou d’une situation de perturbation.



A terme, la société ferroviaire souhaite informer le voyageur la veille de son déplacement, au plus tard à 17h grâce à l’envoi de SMS. Pour cela, elle mise sur une analyse d’incidents semblables par le passé nourrie à l’intelligence artificielle pour délivrer un diagnostic de la « situation ». D’ici à mars 2019, les systèmes d’informations devraient déjà permettre de prendre en charge de nouvelles situations comme les détournements, la mise en circulation de nouveaux trains ou bien des prolongations de parcours.