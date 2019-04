La SNCF dévoile ses coulisses du 13 au 18 mai

Partout en France, près de 150 sites ouvrent leurs portes au public, qu’il s’agisse de cabines de conduite, d’ateliers, de chantiers, de centres d’aiguillage, de tours de contrôle ou de laboratoires de recherche.La plateforme www.viveletrain.sncf permet de s’inscrire aux visites et aux expériences proposées par SNCF sur l'ensemble du territoire.C'est l'Île-De-France qui ouvre le bal le lundi 13 mai avec la visite du plus grand chantier ferroviaire du pays, dans les soussols de La Défense où le CNIT est actuellement sur pilotis , où circuleront demain les premiers trains autonomes de la ligne Eole.Au cœur du XIIème arrondissement de Paris, à quelques rails de distance de la Gare de Lyon, SNCF organise un forum recrutement géant sur le site de Ground Control où sont attendus des milliers de postulants. La SNCF recrute chaque année plus de 5000 personnes autour de 120 métiers.Le siège de l'entreprise à Saint Denis ouvrira également ses portes autour de la thématique du développement durable. Ainsi que le Centre national des Opérations Ferroviaires, tour de contrôle pour les 17 000 trains en circulation quotidiennement, une journée consacrée à la visite de l’Orient-Express, au réchauffement de la planète avec une conférence du climatologue nobélisé Jean Jouzel, l’histoire du TGV à la Cité des Sciences. Une semaine qui s'achèvera avec une présence forte au salon VivaTech, Porte de Versailles à Paris pour présenter durant trois jours toutes les dernières innovations digitales de l’entreprise.En région, ce sont aussi des initiatives tous azimuts… autour du viaduc de Garabit signé Gustave Eiffel, cinq années avant la tour du même nom, des drones exploités en Rhône-Alpes pour la maintenance du réseau, dans le centre d’exploitation de la toute nouvelle gare de Rennes, au cœur du centre d’ingénierie du matériel ultra moderne du Mans ou du technicentre de Bischheim qui transforme les TGV des premières générations, au sein de la Cité du train de Mulhouse dans le cadre de la Nuit des musées, un survol des ouvrages d’art de la région parisienne en réalité virtuelle, à bord du TER de la Côte Bleue à Marseille avec un chef étoilé, etc.Par ailleurs, des temps forts autour de la Coupe de Monde féminine de football, des 200 pianos en gares, des concerts de l’orchestre national de Radio France, sont aussi au programme.