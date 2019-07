La SNCF recommande ce jeudi le report des voyages dans 20 départements

Météo France annonce pour ce jeudi des températures exceptionnellement élevées sur l’ensemble du territoire et vient de publier un bulletin de vigilance rouge canicule pour 20 départements : Eure-et-Loir, Loiret, Seine-Maritime, Eure, Aube, Marne, Yonne, Aisne, Nord, Oise, Pas-De-Calais, Somme, Paris, Essonne, Seine-Saint-Denis, Yvelines, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise et Hauts-de-Seine. En conséquence, la SNCF invite ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus demain vers ou depuis ces départements (*). Pour tous les TGV et Intercités circulant dans la période du mardi 23 au jeudi 25 juillet inclus, l'échange et le remboursement des billets sont gratuits et sans frais, et ce jusqu’au lundi 29 juillet inclus.



La compagnie ferroviaire recommande à ses clients qui doivent absolument se déplacer de se munir d'une ou plusieurs bouteilles d'eau pour leur voyage et les invite à être attentifs à leurs voisins en gares et dans les trains. Le plan « fortes chaleurs » déployé depuis le début de la semaine est renforcé. Les volontaires de l’information SNCF issus des services et directions administratifs sont appelés à venir renforcer leurs collègues dans les gares avec leurs gilets rouges. Des distributions de bouteilles d’eau sont organisées dans les gares. Pour rappel, lors du précédent épisode caniculaire, ce sont plus d’1,4M de bouteilles qui ont été distribuées sur les 5 jours.

À bord des trains de long parcours, des packs d’eau sont disponibles de manière préventive. Les agents en charge de la maintenance des voies et des caténaires sont mobilisés pour surveiller les installations. Le rythme des tournées de surveillance a été renforcé, surtout au moment de la journée où les températures sont les plus élevées. En cas de défaillance des installations, les agents de SNCF Réseau sont prépositionnés et prêts à intervenir dans les meilleurs délais.

On peut aussi espérer que la climatisation fonctionnera dans toutes les voitures...



(*) Valable pour tous les billets TGV et Intercités y compris pour les tarifs non échangeables et non remboursables, l’échange doit être fait avant le départ du train initial. Cette possibilité est accessible sur tous les canaux de vente habituels.