La Silicon Valley indienne accueille un Holiday Inn Express

Holiday Inn Express Bengaluru Whitefield ITPL propose 161 chambres contemporaines. Elles disposent toutes d'une télé 42 pouces, du wifi gratuit ou encore d'un espace de travail.Les hôtes de l’établissement profitent d'un petit-déjeuner gratuit, d'une offre Grab & Go et d'une laverie. Ils ont aussi à leur disposition une salle de sport équipée de tapis de course et d’haltères. Un Business Center accueille également les professionnels en déplacement.Les entreprises peuvent organiser des événements dans cet hôtels grâce à deux salles de réunion.Plot No. 4, EPIP Zone Beside Harman Building,Next to ITPL Back Gate Whitefield56006 BangaloreIndeTel : 91-80-67196666