La Suisse lance une enquête pour mieux connaître les chefs de projets dans l’événementiel

Dans la présentation faite sur son site, le Suisse Convention Bureau précise que ces professionnels « sont pourtant la pierre angulaire de la réalisation d’événements, le maillon essentiel qui fait le lien entre les objectifs du client final et l’ensemble des fournisseurs (destinations, lieux, traiteurs, prestataires techniques ou autres…) qui vont participer à la création et à la production de ces mêmes événements ».Outre la volonté de mieux connaître les besoins des organisateurs, Franziska Luthi, directrice marketing et ventes du Suisse Convention Bureau à Paris, précise l’objectif de cette enquête «Nous essayons de les aider dans le montage de leur réponse lorsqu’ils sont en compétition ou bien dans la réalisation de leurs événements en Suisse. Il nous a semblé judicieux de mieux connaître leurs missions et leurs aspirations ».Les résultats de l’enquête en ligne, qui ne demande pas plus de 5 minutes, feront l’objet d’un livre blanc qui sera édité au printemps 2018.A vous de jouer pour aider nos amis Suisses dans leur offre évènementielle en répondant au questionnaire proposé