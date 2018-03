La TSA se donne de nouvelles priorités pour les contrôles aéroportuaires

La TSA aurait identifié une dizaine de zones à risques largement fréquentées par les voyageurs avant d’arriver aux postes de sûreté des aéroports. Les halls d’attente, les zones de dépose des bagages, les lieux de Restauration publique ou les parties réservées aux commerces sont autant de surfaces qui seront désormais plus surveillées aux États-Unis.



David Pekoske reste persuadé que les terroristes cherchent constamment un point d’attaque et attendent la meilleure occasion pour agir : " La mission de la TSA et de faire en sorte que tout ceux qui envisageraient une attaque au sein d’un aéroport comprennent que la surveillance installée limite les possibilités d’action ". Au-delà, il souhaite également que l’information du public se fasse et que l’on puisse apprendre à voyager comme on apprend à lire où à écrire.



La TSA envisage de participer à des actions d’éducation au sein des écoles et de proposer des stages de formation au sein des entreprises qui voyagent le plus que ce soit sur des vols domestiques ou internationaux. Au-delà, l’organisation veut développer et investir de nouveaux appareils à rayons X qui scannent en trois dimensions les bagages des voyageurs. Sans être alarmiste, le patron de la TSA estime que les États-Unis n’en ont pas fini avec les attaques terroristes mais que l'on doit les rendre quotidiennement de plus en plus difficiles voire impossibles.