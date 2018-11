La Tanzanie adopte l'e-visa

"les prix restent les mêmes, voire plus avantageux avec le taux de change $/€, que ceux pratiqués par l’Ambassade de Tanzanie en France, à savoir : Visa Ordinaire (Tourisme): 50$, Visa à Entrées Multiples: 100$, Visa d’Affaires: 250$, Visa de Transit: 30$"

Il est possible d'effectuer une demande de visa en ligne sur le site de l’immigration de Tanzanie depuis le 26 novembre 2018.Toutefois, la plate-forme n'est accessible qu’en swahili. Seules quelques questions sont disponibles en anglais.Les voyageurs d'affaires qui ne connaissent pas cette langue africaine, ont donc intérêt à utiliser un navigateur proposant un traducteur intégré, comme Google Chrome par exemple.Les types de visas proposés sont les suivants:Ce visa est délivré pour une entrée unique et pour une période n’excédant pas trois mois à des fins de vacances, de tourisme, de visite, de loisirs, de soins de santé de courte durée ou de toute autre activité légalement reconnue par le droit de la République-Unie de Tanzanie.Ce visa est délivré aux personnes qui, en raison de la nature de leurs activités ou de leur situation, se rendent fréquemment en République-Unie de Tanzanie. La validité maximale de ce visa est de douze mois. Toutefois, le titulaire du visa multiple ne peut rester dans le pays pendant une année consécutive. Ils sont tenus de quitter le pays au moins tous les trois mois.Ce visa peut être délivré en vue d'un transit vers une autre destination en dehors de la République-Unie de Tanzanie pour une période ne dépassant pas sept jours. Le demandeur de ce visa est tenu de posséder un visa du pays de destination.Les visas d’affaires seront délivrés une fois aux étrangers afin de leur permettre d’entrer en République-Unie de Tanzanie aux fins suivantes, notamment:1. Effectuer des tâches spéciales telles que réparer / réparer des machines ou organiser une formation à court terme, etc.2. Exécuter des rôles professionnels tels que la vérification des comptes, etc.3. Pour mener des affaires licites selon les lois du pays.Les demandes de visas diplomatiques et d’études peuvent également être soumises via ce portail gouvernemental.Le site Action-Visa.com indiqueConcernant la demande en ligne, le voyageur doit insérer une copie de son passeport, sa photo d’identité ainsi qu’un document additionnel selon le type de visa souhaité (Tourisme: Vol/Hôtel; Affaires: un ordre de mission;..).Les points d’entrée éligibles sont l’Aéroport International du Kilimandjaro (KIA), l’Aéroport International Julius-Nyerere de Dar es Salam (JNIA), le poste frontière terrestre de Namanga (avec le Kenya) ainsi que le poste frontière terrestre de Tunduma (avec la Zambie).Les frais de visa électronique peuvent être réglés, en ligne, par Carte Visa, Mastercard ou par virement bancaire. Attention, lors de la demande en ligne, il sera réclamé de choisir entre une visite en Tanzanie continentale ou dans l’archipel de Zanzibar.