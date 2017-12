La Tunisie suspend les vols d'Emirates

Pour le ministre des transports tunisiens, cette décision est infondée et bafoue le droit et les accords internationaux du transport aérien. Et d'ajouter que "sans preuve réelle et concrète, cette décision est arbitraire et offense les Tunisiens ». La présence d'Emirates sur le sol tunisien et assurée par un vol quotidien.



Au-delà de cette décision, jugée très politique par les observateurs, cette prise de position des émirats du golfe montre l'opposition entre les deux pays depuis que le parti islamiste Ennahda entretien des relations serrées avec le Qatar, l'ennemi désigné par Dubaï et Abu Dhabi.