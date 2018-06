La biodiversité au coeur de Roissy CDG

Démarré en 2013, l'association Hop! Biodiversité compte 13 aéroports adhérents et c'est sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle qu'elle a réalisé début juin, une journée de collecte de données des protocoles biodiversité. Au programme de cette journée inédite, l’observation des espèces animales et végétales présentes sur cet aéroport, la découverte d’une vie aussi méconnue que surprenante sur le lieu de travail et l’intégration de cette biodiversité préservée à la gestion courante de la plateforme.



L’association s’est donnée pour but d’identifier, de protéger et de valoriser la biodiversité présente sur les prairies aéroportuaires dans le respect évident des règles de sécurité. Ces richesses sont aussi méconnues que leur préservation est importante. Hop! Biodiversité travaille sur le "doublet sud" de l’aéroport, un espace d’une dizaine de km2 dont 57 % sont des espaces verts. En plus des prairies, l’aéroport possède un vaste bassin de récupération des eaux et une petite forêt riveraine. Ces espaces semi-naturels, de plus de 5 km2, représentent un potentiel important en matière de biodiversité que l’association tend à évaluer voire à enrichir.



Depuis l’année dernière, l’association a mis en place à l’Aéroport de Paris-Charles de Gaulle un ensemble de protocoles scientifiques élaborés par la science participative :

• Le suivi des petits animaux des « Planches à invertébrés » ;

• Le suivi des abeilles solitaires via « Nichoirs à pollinisateurs » ;

• Le suivi des lépidoptères via « Transects Papillons » ;

• Le Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) ;

• Le suivi des chiroptères via « Vigie-Chiro Point Fixe » ;

• Le suivi des oiseaux via « Indices Ponctuels d’Abondance » ;

• Le suivi des hauteurs de végétation et présence d’oiseaux selon ces hauteurs.



Depuis le début de la collaboration, l’Aéroport de Paris-Charles de Gaulle a aménagé les fréquences et la hauteur des fauches. Outre le bienfait pour la biodiversité, le maintien d’une certaine hauteur de végétation empêche les rapaces d’apercevoir leurs proies au sol et permet ainsi de réduire les risques de collision entre les oiseaux et les avions.