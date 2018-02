La canadienne Swoop décollera le 20 juin

Swoop prendra son envol le 20 juin 2018 avec le lancement de deux lignes Hamilton – Abbotsford et Hamilton – Halifax. Les deux liaisons seront assurées par 6 fréquences hebdomadaires. La jeune low-cost canadienne desservira également Edmonton et Winnipeg depuis sa base d'Ontario à partir du 25 juin. Ces deux routes proposeront 6 vols par semaine.



Un mois plus tard, Swoop reliera Abbotsford à Edmonton par 3 vols quotidiens. Au total, son programme se composera de 45 liaisons hebdomadaires, 24 depuis Hamilton et 27 depuis Abbotsford.



La nouvelle compagnie assurera ses vols avec des B737-800 de 189 sièges équipés du wifi.