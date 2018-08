La canicule augmente le risque d'annulation de vols

Les températures élevées rendent le décollage plus difficile, surtout en combinaison avec des altitudes aéroportuaires élevées. L'air chaud est moins dense que l'air froid, ce qui signifie que les jets ont besoin de plus de poussée pour décoller. Les moteurs doivent travailler encore plus fort lorsque l'air est plus mince, comme à haute altitude.



L'été dernier, American Airlines a dû annuler des vols au départ de Phoenix, en Arizona, lorsque les températures au sol ont atteint 49 degrés, soit plus que la température d'exploitation sécuritaire de 48 degrés de la flotte d'avions de transport régional de Bombardier CRJ.



Par la suite, la compagnie aérienne et le constructeur ont déterminé que le seuil des CRJ pouvait être augmenté en toute sécurité à 51 degrés. Embraer a également relevé la température de fonctionnement de ses nouveaux jets régionaux E190 E2.



Les plus gros aéronefs, comme les avions à réaction Boeing et Airbus, peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à 52 degrés.



Mais cela ne veut pas dire que les voyageurs peuvent simplement se détendre lorsque les records de température sont battus de Los Angeles à Paris et dans d'autres villes du monde. Les experts notent qu'un temps plus chaud comme le changement climatique est également susceptible d'augmenter les turbulences, ce qui rend les trajets plus difficiles pour les passagers. Quand les canicules s'emballent,il y a des remous dans l'avion.