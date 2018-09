La carte Sim devient eSim

Une eSim, c'est quoi ? Un module qui fait partie du téléphone portable au même titre que ses autres composants électroniques. Et c'est une véritable révolution technologique qui débarque, avec de vraies libertés pour le voyageurs d'affaires et plus globalement le consommateur. Cette eSim permet en effet de se libérer de la carte Sim physique. Plus besoin d'aller en agence pour se la procurer auprès de l’opérateur mobile, ni même pour changer de fournisseur : l’activation et le changement d’abonnement se font par téléchargement et la mise à jour à distance de données est dans le module. Orange et SFR se déclarent près à suivre le mouvement technologique.



Apple est le deuxième constructeur de téléphones à embarquer cette nouvelle technologie après Google, qui l'avait mise en place dans ses smartphones Pixel 2, lancés au quatrième trimestre 2017. Mais la technologie était jusqu'ici restée confidentielle. Samsung, Huawei, LG et autres devraient également se laisser séduire pour la facilité de commercialisation que cette solution propose. Les fournisseurs de cartes Sim comme Gemalto et Idemia sont dans les starting-blocks, puisqu'ils devraient pouvoir ainsi passer de la fourniture de matériels à la fourniture de services d’aide à l’activation et la sécurisation à distance des eSIM.