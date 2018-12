La carte des stations-services victimes de la pénurie de carburant

Edouard Philippe a annoncé, ce mardi 4 décembre, une série de mesures en réponse au mouvement des " gilets jaunes ". " Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation ", a estimé le Premier ministre. Il a notamment annoncé le gel des tarifs de l'électricité et du gaz " pendant l'hiver ", ainsi que la suspension durant six mois de "la hausse de la taxe carbone, la convergence de la fiscalité du diesel et l'alignement de la fiscalité du gazole pour les professionnels" .



En attendant, plusieurs dépôts pétroliers restent bloqués, empêchant l'approvisionnement en carburant de nombreuses stations-services.

Vous pouvez consulter, ci-dessous, la carte des stations victimes de la pénurie.