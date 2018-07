La carte officielle des radars fixes

Cette carte des radars fixes et itinéraires de contrôle-leurres permet de zoomer sur n'importe quel point de la carte pour faire apparaître les pictogrammes symbolisant les radars sachant qu'il est également possible d'effectuer une recherche de radars par département ou par type de radar.Et, pour en savoir plus, vous pouvez ensuite cliquer sur ces pictogrammes afin de connaître les caractéristiques des radars présents sur votre parcours :emplacement précis (département, route) ;type de radar installé (radar fixe classique ou double sens, radar vitesse moyenne, radar de feu rouge...) ;date de mise en fonction ;vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route.Les données publiées sur cette carte sont actualisées tous les deux mois.Et n'oubliez pas que pour garder tous ses points, il suffit juste de lever un peu le pied.