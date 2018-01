La chaîne Logis enregistre une hausse de 4% de son chiffre d'affaires en 2017

A la clôture de l’exercice 2017, Logis affiche une progression de +4% de son chiffre d’affaires par rapport à 2016 avec un résultat de 129.617.951€. La chaîne hôtelière a également enregistré 18% de réservations supplémentaires sur un an, avec 415 000 réservations. L’année 2017 a aussi été marquée par une hausse des réservations en direct hôtel (+16.7% par rapport à n-1). L'entreprise précise que la clientèle internationale représente 45% du CA apporté par la centrale de réservations.



Le groupe représente 1/3 du parc hôtelier français de moins de 20 chambres et 60% des hôtels indépendants de moins de 10 chambres avec 2000 hôtels et 40 000 chambres. Pour 2018, il prévoit de développer une application mobile et de faire évoluer son programme de fidélité.