La chorale du mariage du prince Harry chante à 10 000m d'altitude (+vidéo)

The Kingdom Choir, qui a chanté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en mai dernier, a offert un concert surprise aux passagers d'un vol British Airways Londres Heathrow - Sydney. La chorale qui se rendait en Australie pour participer à la cérémonie de clôture des Invictus Games de ce samedi, a repris la chanson ‘Stand by Me’ devant des voyageurs étonnés et ravis par cette pause musicale.